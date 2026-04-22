50 milyonluk ölümcül balık istilası kapıdan döndü!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mücadele kapsamında deniz ekosistemini tehdit eden istilacı balon balıklarına yönelik sürek avı sürüyor. Zehriyle ölümcül sonuçlar doğuran ve balıkçıların av malzemelerine zarar veren bu türün popülasyonunu kontrol altına almak için 2020 yılında hayata geçirilen teşvik uygulamasıyla bugüne kadar yüz binlerce balık denizlerden temizlendi.

Veriler istilacı türün yayılımının engellenmesinde avcılık faaliyetlerinin kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

BEŞ YILDA YARIM MİLYONDAN FAZLA BALON BALIĞI AVLANDI

Bakanlık verilerine göre 2020 yılından 2025 yılının sonuna kadar Türkiye genelindeki sulardan toplam 665 bin 41 adet balon balığı toplandı. Sadece geçtiğimiz yıl 291 bin 547 adet balon balığının yakalanmasıyla denizlerdeki baskı önemli ölçüde azaltıldı.

Yapılan teknik hesaplamalar geçen yılki avcılık sayesinde 21 milyon 866 bin 25 bin yeni bireyin ekosisteme dahil olmasının önüne geçildiğini gösteriyor. Beş yıllık sürecin toplam bilançosunda ise yaklaşık 50 milyon yeni bireyin üremesi engellenerek denizlerin korunması sağlandı.

BALIKÇILARA KUYRUK BAŞINA ÖDEME YAPILACAK

Balon balığı yoğunluğunu en düşük seviyeye indirmeyi hedefleyen devlet desteği 2026 yılında da kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda balıkçılara yapılacak ödemelerin detayları da netleşti.

En tehlikeli türler arasında gösterilen benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira ödeme yapılması kararlaştırıldı. Diğer türlerde ise 200 bin adetlik kota ile kuyruk başına 10 lira destek verilerek istilacı türle mücadelenin ekonomik boyutu da güçlendiriliyor.

BALON BALIĞI SAYISINDA YILLARA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yıllara göre avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle:

2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2024'te 189 bin 520 balon balığı yakalandı, 14 milyon 214 bin balığın ekosisteme girişi engellendi. 2025'te 291 bin 547 balon balığı yakalandı, 21 milyon 866 bin 25 bin balığın ekosisteme girişi engellendi.

Uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı teknelerinin avlanmasına müsaade edilen balon balığının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)