Barajda kaçak avcı tuzağı: 600 metrelik ağdan 60 kilo sazan çıktı!

Yayınlanma:
Samsun Altınkaya Baraj Gölü'nde kaçak avcılığa yönelik düzenlenen operasyonda 600 metrelik misina ağ ele geçirildi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla ağlara takılan 60 kilogram canlı sazan balığı kurtarılarak yeniden suyla buluşturuldu.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yer alan Altınkaya Baraj Gölü üzerinde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda kaçak avcıların kullandığı yöntemler deşifre edildi.

Yapılan incelemeler neticesinde suyun derinliklerine gizlenmiş yüzlerce metrelik kaçak ağ yapısı ortaya çıkarıldı.

KİLOMETREYE YAKIN MİSİNA AĞ ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler sırasında baraj gölüne yasa dışı yollarla bırakılan yaklaşık 600 metre uzunluğunda misina ağ tespit edildi. Ekipler su ekosistemine ve balık popülasyonuna ciddi zarar veren bu ağların toplanması için titiz bir çalışma yürüttü. Bölgede kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

300 kişilik ekip arıyor ama yok! Kaçak kurt adeta buhar oldu300 kişilik ekip arıyor ama yok! Kaçak kurt adeta buhar oldu

ONLARCA KİLO BALIK SUYA GERİ KAZANDIRILDI

Kaçak ağların toplanması esnasında ağlara takılı halde bulunan yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki sazan balığı ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Canlı oldukları belirlenen balıkları kurtarmak için özel bir çalışma başlatan görevliler sazanları tek tek ağlardan temizledi.

Yapılan operasyon sonucunda özgürlüğüne kavuşturulan balıklar yaşam alanları olan baraj gölüne yeniden bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Türkiye
Hollandalı kardeşler de böcek ilaçlamasından ölmüş! Yine Fatih ilçesi yine aynı facia
Hollandalı kardeşler de böcek ilaçlamasından ölmüş! Yine Fatih ilçesi yine aynı facia
Kuraklık ayçiçeğini zorladı: Kanola tarlaların yeni gözdesi oldu
Kuraklık ayçiçeğini zorladı: Kanola tarlaların yeni gözdesi oldu
KYK'daki asansörde can veren Zeren'in davasında 5 beraat! Anne fenalaştı
KYK'daki asansörde can veren Zeren'in davasında 5 beraat! Anne fenalaştı