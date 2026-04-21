Barajda kaçak avcı tuzağı: 600 metrelik ağdan 60 kilo sazan çıktı!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yer alan Altınkaya Baraj Gölü üzerinde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda kaçak avcıların kullandığı yöntemler deşifre edildi.

Yapılan incelemeler neticesinde suyun derinliklerine gizlenmiş yüzlerce metrelik kaçak ağ yapısı ortaya çıkarıldı.

KİLOMETREYE YAKIN MİSİNA AĞ ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler sırasında baraj gölüne yasa dışı yollarla bırakılan yaklaşık 600 metre uzunluğunda misina ağ tespit edildi. Ekipler su ekosistemine ve balık popülasyonuna ciddi zarar veren bu ağların toplanması için titiz bir çalışma yürüttü. Bölgede kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

ONLARCA KİLO BALIK SUYA GERİ KAZANDIRILDI

Kaçak ağların toplanması esnasında ağlara takılı halde bulunan yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki sazan balığı ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Canlı oldukları belirlenen balıkları kurtarmak için özel bir çalışma başlatan görevliler sazanları tek tek ağlardan temizledi.

Yapılan operasyon sonucunda özgürlüğüne kavuşturulan balıklar yaşam alanları olan baraj gölüne yeniden bırakıldı. (AA)