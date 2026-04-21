Hatay'daki bir kişinin öldüğü konteyner faciasında skandal savunma! Hem yaktılar hem "Şaka yaptık" dediler

Olay, geçen yıl 8 Mart'ta saat 06.00 sıralarında Hatay'ın Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Hatay'a, akrabalarının çalıştığı inşaat firmasında işe başlamak için gelen 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, olaydan bir gece önce babası Vedat Yaşar ile telefonda görüştükten sonra kuzeni Mehmet Ali Yaşar ile birlikte kaldığı konteynerde uykuya daldı. Sabaha karşı bölgeye gelen Mehmet Kırnaz (27) ve Bilal Sanuk (33), iddiaya göre İbrahim ve Mehmet Ali Yaşar'ın uyuduğu konteyneri ateşe vererek kaçtı. Alevlerin arasında kalan İbrahim Yaşar hayatını kaybederken, kuzeni Mehmet Ali Yaşar ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Kırnaz ve Sanuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SİZİ YAKAYIM MI DİYE ŞAKA YAPTIM"

Hatay 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar olay anına ilişkin detayları anlattı. Sanık Bilal Sanuk, olay gecesi uyuşturucu ve alkol aldıklarını belirterek şu savunmayı yaptı:

"Olaydan önce parkta uyuşturucu hap ve alkol aldık. Maddenin etkisiyle ufak bir tartışma çıktı, sonra sızmışım. Gece 03.00 gibi Mehmet Ali'nin konteynerinde uyandığımda İbrahim oradaydı, telefonla oynuyordu. İbrahim bana 2 bin 500 liraya hap vermek istedi. Ben, 'Bin lira var' deyince, 'Bakır kabloları yakıp satıyoruz, benzin bulursan ben yaparım' dedi. Gece 04.00 gibi Mehmet Kırnaz ile benzin aramaya çıktık. Sabah benzini alıp geldik. İbrahim içerideydi, Mehmet Kırnaz selam verip içeri girdi. Ben de elimdeki benzin bidonunu açıp içeri girerek 'Sizi yakayım mı?' diye şaka yaptım. İbrahim gülümsedi. O sırada parmağım yanınca bidon elimden düştü. Her yer alev topuna döndü. Öldürme amacım yoktu, kasıtlı öldürmeyi kabul etmiyorum."

SANIKLAR UYUŞTURUCU ETKİSİNE SIĞINDI

Diğer sanık Mehmet Kırnaz ise uyuşturucunun etkisiyle benzinin ne için kullanılacağını sormadığını iddia ederek, "O akşam alkol ve hap içtik. Mehmet Ali bize hap verdi. Konteynerde sızmışım, İbrahim beni yataktan kaldırdı. Gece benzin almaya gittik. Sabah konteynere ilk ben girdim, sonra Bilal geldi. Ortalık birden alev topu oldu. Şoka girdim ve uzaklaştım. Kimseyi kasten öldürmedim, burada bir kasıt yok" diye konuştu. Sanık avukatı da müvekkillerinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve öldürme kastı taşımadıklarını öne sürdü.

BABA VEDAT YAŞAR: EVLADIYLA SINAMASIN

Duruşmayı Yaşar ailesinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri de adliye bahçesinde takip etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi. Duruşmanın ardından konuşan acılı baba Vedat Yaşar, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Allah hiç kimseyi evladıyla sınamasın" dedi. (DHA)