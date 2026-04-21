Diyarbakır’da yolcu midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

diyarbakirda-midibus-devrildi-1-olu-1-1271040-378290.jpg

Kontrolden çıkan TIR devrildi: Patatesler yola saçıldıKontrolden çıkan TIR devrildi: Patatesler yola saçıldı

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

diyarbakirda-midibus-devrildi-1-olu-1-1271042-378290.jpg

Kazada ölen kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Benzin kaçağı faciaya dönüşüyordu! Yoldan geçen sürücüler müdahale etti
İhracatın lokomotifi turunçgil oldu: Gelirler yüzde 61 yükseldi
İstanbul için tahminler değişti: Buz kestirecek düşüş öncesi uyarı geldi
