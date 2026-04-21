Diyarbakır’da yolcu midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölen kişinin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
