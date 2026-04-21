Son dakika | Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un evine silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde, CHP'den AKP’ye geçtiği için gündemde olan Belediye başkanı Kadir Kumbul'un Karadayı Mevkii'nde bulunan köy evine gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Programını tamamladıktan sonra şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul'un içeri girmesinin ardından eve ateş açıldı.

Olayın ardından saldırganlar bölgeden kaçarken yapılan ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELİYOR!

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ekipler, bölgede bulunan işyeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve Kumbul’un evindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

CHP’DEN AKP’YE GEÇMİŞTİ!

Antalya'nın Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, geçtiğimiz hafta CHP’den AKP’ye geçmişti. Ankara'daki grup toplantısının ardından Kumbul’a Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan rozetini takmıştı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle, Kumbul ve AKP'ye katılan diğer isimler için geniş kapsamlı bir katılım töreni düzenlenmemişti.

Erdoğan, Kumbul ile birlikte Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş, Çat Belediye Başkanı Ali Pelit ve Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın'a da AKP rozeti takmıştı.