CHP'den istifa eden Kumbul AKP'ye katıldı

CHP'den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, AKP'ye katıldı. Kumbul'a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takarken; üç belediye başkanı daha AKP saflarına geçti.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’den Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, geçtiğimiz salı günü partisinden istifa etmesinin ardından AKP’ye katıldı.

Bugün düzenlenen grup toplantısı sonrasında Kumbul’a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ERDOĞAN 4 İSME ROZET TAKTI

Gazeteci Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre; Kumbul ile birlikte 3 belediye başkanı daha AKP saflarına katıldı.

Erdoğan, CHP'den istifa eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'a parti rozetini taktı (15 Nisan 2026)

2024 yerel seçimlerinde farklı partilerden seçilerek bugün AKP’ye geçen isimler şu şekilde:

  • Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
  • Muammer Çelikbaş: Niğde, Çiftlik - Bozköy Belediye Başkanı (CHP)
  • Ali Pelit: Tokat - Çat Belediye Başkanı (Yeniden Refah Partisi'nden 2025'te ihraç edilmişti)
  • Selahattin Yalçın: Muş, Merkez - Yaygın Belediye Başkanı (Saadet Partisi)

SALDIRI NEDENİYLE TÖREN YAPILMADI

Partiye katılan dört isim için bugünkü grup toplantısında geniş kapsamlı bir katılım töreni düzenlenmemesinin sebebinin, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olduğu belirtildi.

Siverek'teki kanlı okul baskını ile ilgili konuşan Erdoğan: "Müessif ve menfur hadiseyle ilgili soruşturmalar başlatılmış, bir kişi gözaltına alınmış, 4 yönetici görevden uzaklaştırılmıştır. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

14 Nisan Salı günü düzenlenen baskında 16 kişi yaralanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama
