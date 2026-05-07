Akın Gürlek'ten "Gökhan Böcek ile Özkan Yalım itirafçı oldu" iddiası

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon yayınında İBB Davası, Antalya Büyükşehir Belediyesi davası ve CHP Kurultay davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği üniversitede açıklama: Bu millet sandıkla konuşur

İBB DAVASI, GÖKHAN BÖCEK İLE ÖZKAN YALIM İDDİALARI

TGRT Haber canlı yayınında Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in sorularını yanıtlayan Akın Gürlek, İBB Davası'nda kimsenin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesini geri çekmediğini savunarak, "En son Adem Soytekin vardı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmuştu. Mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrar etti" dedi.

Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in de devam eden soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve bu kapsamda ifadesinin alındığını iddia etti.

Bakan Gürlek ayrıca CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duyduğunu söyledi.

"İBB DAVASINDA İFADESİNİ GERİ ÇEKEN KİMSE YOK"

İBB Davası hakkında açıklamalarda bulunan Gürlek, hakim ve savcılara kimsenin talimat veremeyeceğini ifade ederek, kimsenin etkin pişmanlık ifadesini geri çekmediğini savundu.

İBB Davası'nda "itirafçı" Adem Soytekin, duruşmalar başladıktan sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerini geri çektiğini belirttiği bir dilekçe sunmuştu.

Gürlek, şunları söyledi:

"Şu an bir yargılama aşamasında 40. Ağır Ceza Mahkemesi bir yargılama yapıyor. 407 sanık suç örgütü lideri hakkında da 143 eylem var. Yani şu ana kadar ifadesini geri çeken ya da sizin tabirinizle etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse yok. En son Adem Soytekin vardı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmuştu. Mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrar etti. Yani böyle bir şey yok. Davada yürüyen bir süreç var. Savunmalar alınıyor biliyorsunuz. Önce sanıkların savunmalar alınıyor. Daha sonra avukatların beyanları alınıyor, daha sonra da tanık dinleme aşamasına geçiyor. Dosyadaki maddi deliller zaten soruşma aşamasına getirildi. Burada yürüyen bir süreç var. Adem Soytekin en güncel, geçen hafta Adem Soytekin beyanlarını tekrar etti. Aynı ifadeleri verdi. Böyle bir şey yok. Şimdi etkin pişmanlıkta bulunan kişi. Yani bu şekilde yani sadece tanık beyanı, itirafçı beyanı yok dosyada. Masak raporlarıyla örtüşen bir çalışma var. HTS trafikleri var. Ona dikkat etmek lazım. Şu ana kadar sizin söylediğiniz gibi ilk cümlenize dönmek istiyorum sorunuza. Beyanından vazgeçen kimse yok. Burada maç bir yargılama yapıyor.

"İFADESİNİ GERİ ÇEKEN KİMSE YOK. AMA OLABİLİR"

Yani şu ana kadar ifadesini geri çeken kimse yok. Ama olabilir. Yani bu normal. Bütün arkadaşlarımız dosyanın tarafına bakmaz, kapağına bakmaz, şahsın belediye başkanı olması, A Partisi'nin olması, B Partisi'nin olmasına bakmaz. Ki söylediğiniz gibi, geçen de açıkladık rakamları, AK Partili belediyelerde de operasyon yapıldı. Yakın zamanda Halfeti'yi biliyorsunuz... Operasyon yapıldı, bildiğim kadarıyla tutuklandı. Şimdi burada bütün suç örgütlerinin bir amacı var. Biz sizin söylediğiniz şu an yargılamaya konu, iddianame aşaması tamamlandığı için diyorum. Suç örgütünün bir elbette amacı var. Biz burada iddianamede bunu belirttik, suç örgütünün amacı. Suç örgütünün amacı bir yolsuzluk havuzu oluşturuyor.

"ELBETTE BİZ İDDİANAMEDE BELİRTTİK"

Bu yolsuzluk havuzuyla aynı şekilde bir cumhurbaşkanlığı fonu oluşturuyor. Yani sonuçta şahıs cumhurbaşkanlığı aday olmak istiyor. Burada havuzda biriken paralarla, fonla birlikte bir cumhurbaşkanlığı aday olmak için bir yol haritası çiziyor. Bir de bir partiyi dizayn etme olayı var. Bunu da biz belirttik. Yani biliyorsunuz delegelerin para verilmesi, rüşvet dağıtılması bunlar iddianamede yazıyor. Şu an o kurultaydaki süreçlerle ilgili de ayrı davalar yürüyor. Biliyorsunuz hem Ankara'da Asya Ceza Mahkemesi'nde bir dava var, hem de İstanbul'da da bir dava var. Yani burada örgütün nihai amacını elbette biz iddianamede belirttik. Örgütü nihayet amacı bir cumhurbaşkanlığına giden yolda bir kendisine havuz yapmak. oluşturmak, rüşvet havuzu, bir de partiyi dizayn etmek.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP Kurultay davası hakkında açıklamada buluna Gürlek, davacıların eski CHP milletvekilleri olduklarını söyleyerek, "İstanbul'daki ana iddianamede tanık beyanları var. İşte kurultaylara para dağıtıldığına ilişkin beyanları var. Bunlar ayrıca iki dosya. Hem İstanbul'daki Asya Ceza Mahkemesi'nde hem de Ankara'daki dosyada tanık beyanları var. Bu mahkemenin takdiri." dedi.

Akın Gürlek, "Mutlak Butlan" olarak bilinen dava ile ilgili şunları söyledi:

"Ama şunu ben altını çizmek istiyorum. Buradan bir siyasi polemik çıkartmaya gerek yok. Bu sürece kimse karışamaz. Biz de karışamayız, başkası da karışamaz. Ben burada kesinlikle kurumlarımızın yıpratılmaması istiyorum. Yani orada sonuçta bu dosyayı incelen bir heyet var. Elbette günü geldiği zaman karar verecektir. Mahkemelerde siyaset yapılmaz, siyaset arenası değildir. Yargılama yapılır, deliler tartışılır, sanıklar savunmalarını yapar. Yani bakın Ekrem Bey 'in yapması gereken aslında hakkında 143 tane eylem var. Bu eyleme ilişki savunmasını yapması gerekiyor. Hakkındaki delillerle onları çürütmesi gerekiyor. Ama Ekrem Bey en baştan beri olayı farklı noktalarla çekiyor. Yani mahkemenin usullerine riayet etmek gerekir. Mahkeme de bundan etkilenmez. Yani sanığın belediye başkanı olmasından ya da sanıklar arasında bir statü yoktur. Ekrem Bey de sanıktır. Dosyadaki 407 kişi arasından birisidir. Günü geldiğinde mahkemenin belirlediği gün takvimine göre elbette savunması verilecektir. Hakkındaki isnatlar bellidir."

"GÖKHAN BÖCEK ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI"

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 41 sanıklı Antalya Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin de konuşan Gürlek, dava kapsamında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini açıkladı.

Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ikinci bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Zuhal Böcek'e ait özel görüntülerin servis edilmesi büyük tepki çekmişti.

Bakan Gürlek, Muhittin Böcek ile Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. Tabi burada İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek 'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi, ifadesi alındı."

"ÖZKAN YALIM'IN ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA BEYANLARININ ALINDIĞINI DUYDUM"

Gürlek, CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında beyanının alındığını duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Uşak'ta ilgili bir gelişme var. İstanbul başsavcılık bir soruşma yapıyor. Şu an soruşma aşırısında. İstanbul'da şüpheli sayısını tam olarak bilmiyorum. Özkan Yalım orada belediye başlıyor. Mal vardığına el konuldu. Devam eden bir süreç var. Yani o dediğim gibi özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor. Burada iddialar, yolsuzluk iddiası, rüşvet, ihale -fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt yönetme. Yani Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yanım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığımı duydum. Bugün sabah beyanda bulunduğu biliyorum.

ÖZEL HAYAT VİDEOSUNUN PAYLAŞILMASINA SORUŞTURMA