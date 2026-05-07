İYİ Partili Osman Ertürk Özel'den ODTÜ açıklaması: "Organize nefret"

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde İlkay Akkaya konseri sırasında Türk Bayrağı açılması ve sonrasında yaşanan olaylar üzerine bugün ODTÜ'ye gitti. Söz konusu olaya ilişkin açıklamada bulunan Özel, "Üniversite zeminine taşınmış organize bir nefretin, linç hevesinin açık tezahürüdür." dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen Bahar Şenliği'nde sanatçı İlkay Akkaya'nın verdiği konser sırasında dün bir arbede yaşanmıştı.

İddiaya göre, sanatçının performansı devam ederken tribünlerin üst bölümünden cam şişeler atıldı ve yuhalamalar başladı.

Bunun ardından bir grup öğrenci Türk bayrağı açtı. İddiaya göre Türk Bayrağı açan grup ile bir başka grup arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

"SIRADAN BİR 'KAVGA' YA DA 'GERGİNLİK' OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Meydana gelen olayı, "Türk bayrağı taşıyan öğrencilere yönelik saldırı" olarak değerlendiren İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, yaşananların "sıradan bir 'kavga' ya da 'gerginlik' olarak değerlendirilemeyeceğini" belirterek, "Bu, üniversite zeminine taşınmış organize bir nefretin, linç hevesinin açık tezahürüdür. Ve herkes bilmelidir ki; Türk gençliği sahipsiz değildir" dedi.

Açıklamasında geçmişte üniversitelerde yaşanan olayları da hatırlatan Özel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Hasan Şimşek'in, İzmir Ege Üniversitesi’nde ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesini hatırlattı.

Özel, "Dün Hasan Şimşek’in şehadetini 'kavga' diyerek küçültenler neyse, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katledilişini 'gerginlik' diye geçiştirenler neyse; bugün yaşanan saldırıyı sıradanlaştırmaya çalışanlar da aynı zihniyetin devamıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞINDAN RAHATSIZ OLAN ANLAYIŞLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, üniversitelerin şiddetin değil bilimin merkezi olması gerektiğini belirterek, "Türk bayrağından rahatsız olan anlayışla, üniversiteleri terörün arka bahçesine çevirmek isteyen zihniyet arasında hiçbir fark yoktur. Üniversiteler; şiddetin değil bilimin, nefretin değil vicdanın, karanlığın değil Türk gençliğinin yuvasıdır" diye konuştu.

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türk bayrağını taşımanın herkes için "hak" olduğunu ifade eden Özel, saldırıya uğrayan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını da kaydeden Özel, "Türk yurdunda Türk bayrağını taşımak bir suç değil; bu milletin her evladının hem hakkı hem de vazifesidir. İYİ Parti olarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve gençlerimizin yanında dimdik duracağımızı kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

