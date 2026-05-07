ODTÜ Bahar Şenliği'ndeki İlkay Akkaya konserinde provokasyon! Sanatçıdan açıklama geldi

İlkay Akkaya, ODTÜ Bahar Şenliği’nde çıkan arbedeyle ilgili yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yönelik herhangi bir saygısızlık yaşanmadığını savundu; olayların provokasyon sonucu çıktığını söyledi. Üniversite yönetimi ise olaylarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sanatçı İlkay Akkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Bahar Şenliği kapsamında verdiği konser sırasında dün bir arbede yaşandı.

İddiaya göre, sanatçının performansı devam ederken tribünlerin üst bölümünden cam şişeler atıldı ve yuhalamalar başladı. Bunun ardından öğrenciler ile Türk bayrağı açan bir grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine söz konusu grubun stadyum dışına çıkarıldığı, sonrasında etkinliğin kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Akkaya, etkinlikte Türk bayrağı açılması sonrası çıkan arbedeye ilişkin, "Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup provoke etmeye çalıştı" açıklamasında bulundu. Sanatçı ayrıca gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 54. yılında ODTÜ’de gerçekleştirilen geleneksel “Devrim Yürüyüşü” ile anıldı. Yürüyüş sonrasında Devrim Stadyumu’nda devam eden Bahar Şenliği’nde sahneye çıkan Akkaya’nın konseri sırasında ise tansiyon yükseldi.

T24'ün haberine göre; Akkaya, olayların kendi konserinin ilerleyen dakikalarında başladığını aktararak, "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7. şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı" dedi.

ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olayların ardından ODTÜ Rektörlüğü de yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, üniversitenin ifade özgürlüğü ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı olduğu vurgulanırken, şiddet içeren hiçbir davranışın kabul edilmeyeceği belirtildi. Rektörlük ayrıca yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor; bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz. Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

