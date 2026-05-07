Yolyemezler çetesi hakkında iddianame hazırlandı! 1,5 milyar liralık bahis trafiği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul genelinde "Yolyemezler" ismiyle bilinen ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, suç organizasyonunun ulaştığı mali büyüklüğü ve çalışma yöntemlerini tüm detaylarıyla ortaya koydu.

20 AYRI ADRESTE ‘HÜCRE EVİ' SİSTEMİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı suç örgütü, İstanbul genelinde dikkat çekmemek amacıyla yaklaşık 20 farklı adresi kiraladı. Bu adresleri hücre evi ve ofis olarak kullanan örgüt üyeleri, yasa dışı bahis trafiğini buralardan yönetti.

Teknik takip ve dijital materyal incelemeleri sonucunda; örgütün yurt dışı kaynaklı sunucular ve panel sistemleri üzerinden bahis oynattığı, finansal trafiği ise kiralık banka hesapları üzerinden yürüterek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 84 MİLYON LİRAYI AŞTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı finansal analizler, yasa dışı bahis çarkının boyutlarını gözler önüne serdi. İncelemeler sonucunda, şüpheliler arasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen dijital verilerde yapılan detaylı araştırmada ise örgütün sadece 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan bir para trafiğine ulaştığı kayıtlara geçti.

39 TUTUKLAMA VE FİRARİ ŞÜPHELİLER

Yürütülen operasyonların ardından adli sürece giren 79 şüpheliden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, henüz ulaşılamayan 4 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkardı.

Soruşturma kapsamında örgütün tüm hiyerarşik yapısı ve finansal ağı mercek altına alındı.

79 ŞÜPHELİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; örgüt elebaşısı, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler hakkında; "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ceza talep edildi. Hazırlanan iddianame, incelenmek üzere Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. (AA)