20 milyarlık çete çökertildi: Operasyon Hakkari’den Avrupa'ya uzandı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce yürütülen uluslararası soruşturmada, 20 milyar liralık bir suç ağının yönetim merkezi deşifre edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ BOSNA HERSEK’TE YAKALANDI

Açıklamaya göre, suç ağının altyapısını kuran ve yöneten şüpheli M.O.B. hakkında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı. Şüpheli, Bosna Hersek’te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

EV “ANA KUMANDA MERKEZİ” ÇIKTI

Şüphelinin Yüksekova ilçesindeki ikametinde yapılan aramalarda, 20 milyar liralık yasa dışı trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Valilik, ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının “ana kumanda merkezi” olduğunu duyurdu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Türkiye’ye getirilerek Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sorgulanan M.O.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(AA)