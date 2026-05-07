20 milyarlık çete çökertildi: Operasyon Hakkari’den Avrupa'ya uzandı

20 milyarlık çete çökertildi: Operasyon Hakkari’den Avrupa'ya uzandı
Yayınlanma:
Hakkari Valiliği, uluslararası bir soruşturma sonucunda 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin çökertildiğini bildirdi. İnterpol kırmızı bültenle aranan şüpheli, Bosna Hersek’te yakalanarak Türkiye’ye getirildi ve tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce yürütülen uluslararası soruşturmada, 20 milyar liralık bir suç ağının yönetim merkezi deşifre edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİ BOSNA HERSEK’TE YAKALANDI

Açıklamaya göre, suç ağının altyapısını kuran ve yöneten şüpheli M.O.B. hakkında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı. Şüpheli, Bosna Hersek’te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Uyuşturucu operasyonu: Özel iklimlendirme sistemi kurmuş!Uyuşturucu operasyonu: Özel iklimlendirme sistemi kurmuş!

EV “ANA KUMANDA MERKEZİ” ÇIKTI

Şüphelinin Yüksekova ilçesindeki ikametinde yapılan aramalarda, 20 milyar liralık yasa dışı trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Valilik, ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının “ana kumanda merkezi” olduğunu duyurdu.

Yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 2 zanlı yakalandıYasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 2 zanlı yakalandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Türkiye’ye getirilerek Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sorgulanan M.O.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Türkiye
Miras için patlayıcıyla öldürecekti: Babası şikayetçi olmamasına rağmen hapis cezası aldı!
Miras için patlayıcıyla öldürecekti: Babası şikayetçi olmamasına rağmen hapis cezası aldı!
Cinayet hükümlüsü 21 yıl sonra yakalandı: Kaçtığı süre boyunca işlemediği suç kalmamış
Cinayet hükümlüsü 21 yıl sonra yakalandı: Kaçtığı süre boyunca işlemediği suç kalmamış