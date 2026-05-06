Uyuşturucu operasyonu: Özel iklimlendirme sistemi kurmuş!
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kurduğu özel sistemle uyuşturucu yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
EVE "UYUŞTURUCU SERASI" KURMUŞ
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüphelinin evin bir bölümüne uyuşturucu yetiştirmek amacıyla özel bir iklimlendirme sistemi kurduğu ortaya çıktı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
İklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen adreste 169 gram kubar esrar, 33 kök kenevir ve 88 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.İ'nin işlemleri devam ediyor. (AA)