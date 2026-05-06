Yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şahıs, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve çeşitli miktarlarda mermi ve fişek ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, 06.05.2026 tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapanların engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.Ç. (48) ile B.Y'yi (26) yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 susturucu, 5 adet şarjör ve çeşitli miktarda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

