"Tanju Özcan'a şantaj" davası: Sanıkları tebrik ediyorum zira Türkiye'nin hukuk düzenini benden iyi anlamışlar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "icbar suretiyle irtikap" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla şubat ayında Mehmet Eren A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma başlatılmış ve Mehmet Eren A. tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDE HEM ŞİKAYETÇİ OLDU HEM ŞÜPHELİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 13 sayfalık iddianamede Tanju Özcan şantaj mağduru olduğunu belirterek şikayette bulunmasına rağmen hem şikayetçi hem de şüpheli olarak dosyaya kaydedildi. Özcan hakkında Öznur Ç.'ye yönelik bir takım eylemlerde bulunduğu öne sürülerek "şantaj" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talep edildi.

BAŞ ŞÜPHELİ İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Mehmet Eren A. hakkında ise Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle "şantaj", Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlamalarıyla toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen E.B. ve H.E.S. hakkında ise 'müşterek fail' olarak suça doğrudan iştirak ettikleri belirtilerek 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın geçen ay görülen ilk duruşmasında Mehmet Eren A. tahliye edildi.

"ŞANTAJ SUÇUNDAN ŞİKAYETÇİ OLAN BİRİ, İLK KEZ AYNI SUÇLAMA İLE SANIK POZİSYONUNA DÜŞTÜ"

Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün davanın ikinci duruşması görüldü. Hakimin talimatıyla basına kapalı görülen duruşmada, Tanju Özcan'ın verdiği ifade ortaya çıktı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Özcan, savunmasında, "Şu ana kadar şantaj suçundan suç duyurusunda bulunan müştekinin, aynı soruşturma kapsamında aynı suçlama ile sanık pozisyonuna düştüğü ilk kez görülmüştür. Tarafıma yöneltilen şantaj suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir suçu işleyen birinin aynı suçlama ile başkaları hakkında şikayette bulunması hayatın olağan akışına aykırıdır. İddianameye bakarak hakkımda dava açılmasına sebep olan konu, Öznur'un 'Seni Eren'e karşı korumam için bundan sonra benimle birlikte olmak zorundasın' şeklindeki beyanıdır. Buradaki isnat açık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

İlk duruşmada Öznur Ç.'nin verdiği ifadede, "Narven Termal Kasaba'ya beni Tanju Özcan'ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan'la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" şeklindeki beyanlarına ilişkin konuşan Özcan, "Mazeretim sebebiyle katılamadığım geçen duruşmada Öznur, vekilliğini üstlenmiş rakip partinin ilçe başkanı olan siyasi hasmımın telkinleri ile ifadesine iğrenç iftiralar eklemiştir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Öznur'un iftiraları sonucunda şoförümün mayıs ayında yapılacak nikahı bu çirkin iftira yüzünden iptal edilmiştir. İddiaları ile bir yuva kurulmasını engelleyen Öznur Ç. ve böyle bir ifadeyi vermesi için kendisini ikna edenleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

"EŞİME KARŞI BİR ÖZÜR BORCUM VARDIR"

Mesajların itibar suikastı amacıyla kullanıldığını savunan Özcan, savunmasının devamında şunları söyledi:

"Bu davanın açılmasını birileri istedi. Çünkü burada amaç cezalandırılmam değil, mesaj içerikleri marifetiyle yıllarca emek vererek elde ettiğim konumun yerle bir edilmesiydi. Savcılık tarafından evlilik birliğime sadakat görevimi yerine getirip getirmediğim araştırılmıştır. Müşteki ile aramda 2024 yılından bu yana birkaç defa mesajlaşmalar gerçekleşmiştir ancak yine de benim konumumdaki birinin müştekiye mesaj göndermesi doğru bir davranış olmamıştır. Mesajlaşmalarda TCK'ya aykırı bir suç yoktur ancak eşime karşı bir özür borcum vardır."

"SANIKLARI TEBRİK EDİYORUM, TÜRKİYE'NİN HUKUK DÜZENİNİ BENDEN İYİ ANLAMIŞLAR"

Hakkındaki iddiaları reddederek beraatını talep eden Özcan, "Sanıklar hakkında şikayetçi olduğum için pişmanım. Beni bu süreçten zararlı çıkacağım konusunda uyarmışlardı. Sanıkları tebrik ediyorum, zira Türkiye'nin mevcut hukuk düzenini benden daha iyi anladıklarını gördüm. Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Müşteki Öznur ile aramızda geçtiği iddia edilen mesaj kayıtlarının yapay zeka veya başkaca bir yöntem ile yapıldığını düşünüyorum. Tarafıma gelen aramalar Gürcistan numarası üzerinden yapılıyordu. Suçsuzum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

İfadelerin ardından duruşma ertelendi. (DHA)