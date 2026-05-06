Eski kız arkadaşının akrabalarının saldırısına uğradı

Eski sevgilisi Şirin Y.'yi görmek için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Barbaros Y., burada kadının akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Darbedilince bir dükkana sığınan Barbaros Y., peşinden gelen saldırganlardan Murat Ç.'yi makasla yaraladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN AKRABALARI TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Olay, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Orta Camii mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Y., eski sevgilisi Şirin Y.’yi görmek için şehir dışından geldi. Şirin Y. ile Barbaros Y. konuşurken tartışmaya başladı.

Tartışmaya Şirin Y.’nin akrabaları Engin Ç. ile Murat Ç. de dâhil oldu. Grup arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce arbede sırasında darbedilen Barbaros Y., bir çerçeveci dükkanına sığındı.

KENDİSİNİ DARBEDEN ADAMI MAKASLA YARALADI

Kavga burada da devam ederken Barbaros Y., eline geçirdiği makas ile Murat Ç.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Barbaros Y. ile Murat Ç. ayrı hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)