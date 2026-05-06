Tokat'ta ruhsatsız silah operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan şahıslar yakalandı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah kullanımı ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 14 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şahısların ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen suç unsurları şunlar oldu: 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 15 adet şarjör, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 670 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca aramalarda uyuşturucu veya silah ticaretinin yanı sıra kaçakçılıkla mücadele kapsamında 20 bin 400 adet doldurulmuş makaron da bulundu.

14 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Silahların kaynağına ve olası bağlantılara yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. (AA)