Sivas'ta ötanazi kararına karşı 'yaşatma' seferberliği: İmzalar iptal için toplanıyor

Sivas Valiliği bünyesinde 16 Nisan tarihinde toplanan Hayvanları Koruma Kurulu, sokak hayvanlarının geleceğine ilişkin kritik bir karar aldı. Kurul, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 13. maddesini gerekçe göstererek, belirli kriterleri taşıyan köpekler için ötenazi uygulanmasına hükmetti. Alınan bu karar, barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesi sürecine de kısıtlamalar getiriyor.

13. MADDE DAYANAĞI VE KAPSAMI

Valilik kararının hukuki dayanağı olarak sunulan ve uygulanması istenen metinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bakımevine alınan köpeklerden; insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulacı ve tedavi edilemeyen hastalığı bulunanlar ile sahiplenilmesi yasak olanların, herhangi bir gerekçe ile bakımevlerinden sahiplendirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte olup bahse konu hayvanlar ile ilgili Kanun’un 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına..."

Bu karar uyarınca; saldırganlık sergileyen, bulaşıcı hastalığı olan veya yasaklı ırk kapsamında bulunan hayvanların sahiplendirilmesi yasaklanırken, bu hayvanlar için doğrudan 13. madde hükümleri işletilecek.

VATANDAŞLARDAN HUKUKİ VE VİCDANİ İTİRAZ

Söz konusu kararın ardından Change.org üzerinden bir kampanya başlatıldı. Eda Sarıer tarafından "Sivas'ta sokak hayvanlarına ötanaziye hayır" başlığıyla açılan imza kampanyasında, kararın anayasal dayanaklardan yoksun olduğu savunuldu. Kararın iptal edilmesini talep eden kampanya metninde, devletin temel görevleri ve uluslararası yükümlülüklerine dikkat çekildi.

"SESSİZLİK YASANIN GENİŞLEMESİNE FIRSAT SAĞLIYOR"

Kampanya metninde, kararın dayandırıldığı 16.04.2026 tarihli toplantı kararlarının 'hukuka aykırı olduğu' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"16.04.2026 tarihinde Sivas Valiliği bünyesinde gerçekleştirilen olağan Hayvanları Koruma Kurulu toplantı kararlarında ötenazi uygulanmasına yönelik olarak, yasa maddesine atıfta bulunarak 13. Madde'nin uygulanması kararı alınmıştır. Bu karar Anayasa'nın 56. Maddesi'nde 'Devlet canlıları ve çevreyi korumak zorundadır' ibaresine ve Avrupa Birliği Evcil Hayvanları Koruma Sözleşmesi'ne aykırı olduğu için bu kararın iptal edilmesini istiyoruz."

Metnin devamında sürecin işleyişine ve toplumun sessizliğine dair şu eleştiriler yer alıyor:

"Bunun dışında insani ve vicdani olarak, ahlaken öldürmeye teşvik içeren bu maddenin iptali için sen de bir imza at! Önce hapsettik, sonra sahiplendirmek için zorluklar çıkarmaya başladık, şimdi sıra Öldürmekte! Bu sessizlik her gün yasanın bir adım daha genişlemesine ve bir hayatın daha heba edilmesine fırsat sağlıyor! Lütfen ses olun ve imza verin!"