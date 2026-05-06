Hakkari'de kurum binasında dehşet: Psikoloğa bıçaklı saldırı!

Olay, Hakkari Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kurum binasına gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Y.D'ye bıçakla saldırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından kurumda görevli güvenlik personeli hızla müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN GÖZALTINDA

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Y.D., ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (AA)