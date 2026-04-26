Katliam yasası cesaret veriyor! Vahşetin adresi bu kez Adıyaman: Yavru kedi parçalanmış halde bulundu

AKP ve MHP oylarıyla Meclis’ten geçen ve sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak tanımlanan yasanın ardından birçok ilden hayvanlara yönelik vahşet haberleri gelmeye devam ediyor. Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan bir apartmanın girişinde parçalanmış halde yavru bir kedi bulundu.

AKP ve MHP oylarıyla TBMM’de kabul edilen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen yasanın ardından sokak hayvanlarına yönelik şiddet, işkence ve katliam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

YAVRU KEDİYİ KATLETMİŞLER!

Vahşetin adresi bu kez Adıyaman olurken Besni ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi’nde deprem konutları girişinde bir yavru kedi parçalanmış halde bulundu. Kediyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından parçalanmış halde bulunan kedi yavrusunu Besni Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ ALINDI!

Olay yerine intikal eden belediye görevlileri tarafından yapılan incelemenin ardından yavru kedinin parçaları incelenmek üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis ekipleri çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvururken olay ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. (DHA)

