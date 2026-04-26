Turgut Özal'ın oğlu 'TMSF mallarımıza çökecek' deyip boşandı: Eski eşi 'kandırıldım' dedi

8. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, 41 yıldır evli olduğu Elvan Özal'dan boşanmasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Seyhan Avşar, Ahmet Özal'ın eşi Elvan Özal'dan "TMSF mallara çökecek, boşanmamız gerekiyor" diyerek boşandığını iddia etti. Elvan Özal boşanmayı kabul ederken, Ahmet Özal'ın ise boşandıktan kısa süre sonra yeniden evlendiği öne sürüldü.

Beyninde tümör çıkan Elvan Özal'ın şu an kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

"TMSF BORCUNU BAHANE EDEREK EVLİLİĞİMİZİ SONLANDIRDI"

Nefes'ten Nevşin Mengü'nün yazısına göre Elvan Özal, konu hakkında bir açıklama yaptı. Ahmet Özal tarafından kandırıldığını söyleyen Özal, şu ifadeleri kullandı:

"Bana, aileme ait taşınmazların, TMSF borçlarından dolayı risk altında olduğunu ve buna karşı korunmak adına ' geçici bir boşanma' işlemi olduğunu, bunun sadece kağıtlar üzerinde geliştiğini ve kısa bir süre içinde yeniden evleneceğimizi söyledi.

Bu durumu sürdürmek için TMSF borcunu bahane ederek evliliğimizi sonlandırdı. Nitekim boşandıktan sonra beraber yaşamaya devam ettik.

"BU GÜVENİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİM"

Ancak kısa bir süre sonra, biz boşanmadan önce evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Beni ve ailemi kandırdı. Bunun üzerine kendisinden birlikte yaşadığımız evden ayrılmasını istedim.

41 yıllık hayat arkadaşlığına güvenmek bir hata değildir. Ancak ne yazık ki ben bu güvenin bedelini ağır ödedim. Evliliğimiz boyunca ona güvenerek, onun sözlerine inanarak zor zamanlarda her an yanında oldum.

"ŞU AN HAYATIMIN EN ZOR ANLARINI YAŞIYORUM"

Ancak kendisi bu hafta başında yaptığı açıklamalarda, benimle sürekli görüştüğü, ilgilendiği, aile bağlarının güçlü olduğu gibi gerçek dışı ifadeler kullandığını üzülerek izledim. Şu an hayatımın en zor anlarını yaşıyorum. Yaşam mücadelesi veriyorum. Böyle bir süreçte olması gereken şey; gerçeklerin çarpıtılması değil, saygı ve sükûnettir.

Bu açıklamayı kimseyi karalamak için değil, sadece kendi gerçeğimi anlatmak için yapıyorum. Çünkü susmak, söylenenleri kabul etmek anlamına gelir. Ve ben, yaşadıklarımın bu şekilde anlatılmasına razı değilim."

AHMET ÖZAL NE DEDİ?

Ahmet Özal ise iddiaların ardından şunları söylemişti: