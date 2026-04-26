Erdoğan İsrailli bakanın tehdit ettiği oyuncuyu tanımadı! "Yok, haberim olmadı"

Eşref Rüya dizisinde Kadir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Görkem Sevindik, bir etkinlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görkem Sevindik, Erdoğan’a "Malumunuz İsrail tehdit etti, son zamanlarda haber oldu gündemdeydi" ifadeleriyle takdim edildi. Erdoğan ise "Yok haberim olmadı" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan’ın yanında bulunan kişinin "Aaa öyle mi Cumhurbaşkanım" diyerek şaşırdığı görülürken, ünlü oyuncu "Nasılsınız Cumhurbaşkanım" diyerek Erdoğan’la selamlaştı. Erdoğan ise "Tebrik ediyorum" diyerek oradan ayrıldı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Filistinli esirler için getirdiği idam düzenlemesine tepki gösteren Görkem Sevindik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmıştı.

Bakan Ben-Gvir, yaptığı paylaşımda, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadelerini kullanmıştı.

Yoğun bakımdan çıkan ünlü şarkıcı son durumunu açıkladı: Yüzü çürümeye başlamıştı!