Güneş’te art arda 2 devasa patlama! NASA’dan korkutan uyarı: Elektrik şebekeleri navigasyon sinyalleri bile çökebilir

Güneş’te meydana gelen devasa patlamalar, Dünya’daki teknoloji sistemlerine zarar verdi. NASA, sadece 7 saat arayla yaşanan iki büyük güneş patlaması nedeniyle Dünya’nın bazı noktalarında radyo iletişimini sekteye uğrattığını açıkladı.

PATLAMALAR RADYO SİSTEMLERİNİ FELÇ ETTİ!

23 ve 24 Nisan tarihlerinde meydana gelen patlamalar, Dünya’nın bazı noktalarında radyo iletişiminde kesintilere neden oldu. Güneş Dinamiği Gözlemevi tarafından anlık olarak takip edilen süreçte, ilk patlama 23 Nisan günü zirve noktasına ulaştı. Söz konusu patlamadan yaklaşık yedi saat sonra, 24 Nisan sabahı saat 04:13 sularında ikinci bir büyük patlama meydana geldi.

Güneş’te yaşanan her 2 patlama da en şiddetli kategori olarak kabul edilen "X sınıfı" içinde yer alarak sırasıyla X2.4 ve X2.5 şiddetinde ölçüldü.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ VE NAVİGASTON SİNYALLERİNİ DE TEHDİT EDEBİLİR!

Güneş fizikçisi Ryan French, bu iki patlamanın son 78 gün içinde kaydedilen en güçlü güneş aktiviteleri olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Uzmanlar, söz konusu patlamalara "koronal kütle atımı" (CME) adı verilen devasa plazma ve manyetik alan fışkırmalarının eşlik ettiğini açıkladı.

Şubat ayında meydana gelen benzer dört büyük patlamanın ardından gelen bu son hareketlilik, Güneş’in son dönemdeki aktif evresini bir kez daha kanıtladı. Bilim insanları, bu tür güçlü patlamaların yalnızca radyo dalgalarını değil; elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini ve yörüngedeki uyduları da tehdit edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzay araçları ve astronotlar için radyasyon riski barındıran patlamalar, küresel teknoloji altyapısı üzerindeki hassasiyeti de artırıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

