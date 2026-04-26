İstanbul'da ulaşıma derbi düzenlemesi

İstanbul'da metro seferlerinde Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle düzenlemelere gidildi.

Derbi nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda 18.00-19.45 saatleri arasında ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle alınan önlemler ise şöyle açıklandı:

"26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır. Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır."