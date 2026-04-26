İstanbul'da ulaşıma derbi düzenlemesi

İstanbul’da Galatasaray–Fenerbahçe derbisi nedeniyle metro seferlerinde ek düzenlemeye gidildi. M2 hattında, maç öncesi ve sonrası Yenikapı–Seyrantepe arasında yoğunlaştırılmış ve aktarmasız seferlerin yapılacağı bildirildi.

İstanbul'da metro seferlerinde Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle düzenlemelere gidildi.

Derbi nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda 18.00-19.45 saatleri arasında ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacak.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatılacak

Galatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler! Osimhen ve Asensio belli olduGalatasaray Fenerbahçe: İşte ilk 11'ler! Osimhen ve Asensio belli oldu

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle alınan önlemler ise şöyle açıklandı:

"26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır. Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır."

Değerli futbolseverler, 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır. Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır.

Değerli futbolseverler; Aracınızı metro hatlarımıza yakın İSPARK otoparklarından birine park ederek planladığınız zamanda stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Antalya'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
Manisa’daki feci kazada polis memuru can verdi!
CHP 23 Nisan’ı Avrupa’da çocuklarla kutladı!
