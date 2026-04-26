İki ilde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 8 yabancı uyruklu şahsın yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

KIRKLARELİ'NDE 4 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin il genelindeki denetimleri devam etti. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar, yasal işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

DENETİMLER VE SEVK SÜREÇLERİ

Her iki ilde yakalanan toplam 12 düzensiz göçmenle ilgili idari süreçler başlatıldı. Edirne ve Kırklareli genelinde güvenlik güçlerinin düzensiz göçe yönelik denetim faaliyetleri sürerken, yakalanan şahısların ilgili göç idaresi birimlerine sevk edildiği bildirildi. (AA)