Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Hatıra karesi pahalıya patladı! Fotoğraf tutkusu iki savaş uçağını çarpıştırdı

UZUNKÖPRÜ'DE TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü sınırları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan tespitlerin ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, Afganistan, Eritre, Somali ve Suriye uyruklu toplam 21 kişiyi yakaladı.

Kardiyoloji profesörü 'erkenden belirti vermiyor' diyerek uyardı: 7 riski taşıyan hastaneyi ihmal etmesin

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (AA)