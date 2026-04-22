Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

UZUNKÖPRÜ'DE TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü sınırları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan tespitlerin ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, Afganistan, Eritre, Somali ve Suriye uyruklu toplam 21 kişiyi yakaladı.

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

