Hatıra karesi pahalıya patladı! Fotoğraf tutkusu iki savaş uçağını çarpıştırdı

Güney Kore’de 2021 yılında meydana gelen ve iki savaş uçağının havada çarpışmasıyla sonuçlanan olayın perde arkası netleşti. Resmi rapora göre, kazaya pilotların görev sırasında fotoğraf ve video çekme çabası neden oldu.

Olay, ülkenin orta kesiminde yer alan Daegu semalarında gerçekleştirilen rutin bir görev uçuşu sırasında yaşandı. İki F-15K tipi savaş uçağının dahil olduğu kazada pilotlar yara almadan kurtulurken, uçaklarda ciddi hasar meydana geldi. Maddi kaybın yaklaşık 880 milyon won (yaklaşık 596 bin dolar) olduğu bildirildi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Raporda yer alan bilgilere göre, pilotlardan biri görev birimindeki son uçuşu olması nedeniyle hatıra görüntüsü almak istediğini uçuş öncesi brifingde dile getirdi. Bu tür çekimlerin o dönemde pilotlar arasında yaygın olduğu da vurgulandı.

Dönüş uçuşu sırasında kanat pilotunun kişisel cep telefonuyla kayıt almaya başladığı, bunu fark eden lider pilotun da başka bir pilottan görüntü çekmesini talep ettiği aktarıldı. Daha iyi açı yakalamaya çalışan kanat pilotunun ani yükseliş manevrası, iki jetin tehlikeli şekilde birbirine yaklaşmasına yol açtı.

MESAFE AYARLANAMADI

Lider uçağın çarpışmayı önlemek için irtifa kaybetmeye çalıştığı ancak mesafenin yeterince açılamadığı ve iki uçağın temas ettiği belirtildi. Çarpışma sonucu bir uçağın sol kanadı, diğerinin ise kuyruk stabilizatörü zarar gördü.

Kazanın ardından kanat pilotu görevden uzaklaştırıldı. Daha sonra ordudan ayrılan pilotun sivil havacılık sektöründe çalışmaya başladığı ifade edildi. Raporda diğer pilotlara yönelik herhangi bir disiplin işlemi uygulanıp uygulanmadığına dair ise bilgi yer almadı.