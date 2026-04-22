Savaş havacılık sektörünü vurdu! Dev şirket binlerce uçuşu iptal etti

Savaş nedeniyle artan jet yakıtı maliyetleri Avrupa havacılık sektörünü zorlamaya devam ediyor. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Karar, Avrupa’da yakıt arzına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

Almanya merkezli hava yolu devi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle operasyonlarında ciddi bir küçülmeye gidiyor. Şirket, yaz sezonu boyunca uçuş ağının optimize edileceğini ve özellikle kısa mesafeli hatlarda kapasitenin azaltılacağını duyurdu.

Dev uçak üreticisi Fransız siber güvenlik şirketini satın alıyorDev uçak üreticisi Fransız siber güvenlik şirketini satın alıyor

Yapılan açıklamaya göre, ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuş programdan çıkarılacak. Bu iptallerin yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geldiği belirtilirken, günlük ortalama 120 uçuşun daha şimdiden iptal edildiği ifade edildi.

KISA MESAFELER RİSK ALTINDA

Lufthansa, bu adımın özellikle kârlılığı düşük kısa mesafe hatlarını hedeflediğini, buna karşılık uzun mesafeli uluslararası bağlantıların korunarak daha verimli hale getirileceğini vurguladı.

Şirket, jet yakıtı fiyatlarının Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin başlamasından bu yana iki katına çıktığını hatırlatarak, maliyet baskısının tüm Avrupa havacılık sektörünü etkilediğine dikkat çekti.

Avrupa’da benzer bir adım Hollanda merkezli KLM tarafından da atılmış, şirket artan maliyetler nedeniyle Avrupa içi 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamıştı.

YAKIT KRİZİ YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) tarafında da yakıt arzına ilişkin riskler yakından izleniyor. AB Komisyonu, jet yakıtı tedarikinde şu aşamada genel bir sıkıntı olmadığını açıklasa da, olası kesintilere karşı acil durum planlarının hazırlandığını bildirdi. AB’de rafineriler talebin yaklaşık yüzde 70’ini karşılarken, kalan kısmın büyük bölümü ithalatla sağlanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un Avrupa’da kısa vadede jet yakıtı kıtlığı riski oluşabileceğine dair uyarısı da sektör üzerindeki endişeleri artırmış durumda. Avrupa’da enerji piyasalarının sıkı seyrettiği, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Dünya
AB’den dikkat çeken çıkış! "Türkiye, NATO müttefiki ve aday ülke olarak kilit konumda"
AB’den dikkat çeken çıkış! "Türkiye, NATO müttefiki ve aday ülke olarak kilit konumda"
İran savaşı piyasayı altüst etti! Prezervatif bile zamdan kaçamadı
İran savaşı piyasayı altüst etti! Prezervatif bile zamdan kaçamadı
52 günlük bekleyiş sona erdi! İran'da mahsur kalan Türk yolcu uçağı yurda döndü
52 günlük bekleyiş sona erdi! İran'da mahsur kalan Türk yolcu uçağı yurda döndü