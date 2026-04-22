Savaş havacılık sektörünü vurdu! Dev şirket binlerce uçuşu iptal etti

Almanya merkezli hava yolu devi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle operasyonlarında ciddi bir küçülmeye gidiyor. Şirket, yaz sezonu boyunca uçuş ağının optimize edileceğini ve özellikle kısa mesafeli hatlarda kapasitenin azaltılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, ekim ayına kadar toplam 20 bin kısa mesafeli uçuş programdan çıkarılacak. Bu iptallerin yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geldiği belirtilirken, günlük ortalama 120 uçuşun daha şimdiden iptal edildiği ifade edildi.

KISA MESAFELER RİSK ALTINDA

Lufthansa, bu adımın özellikle kârlılığı düşük kısa mesafe hatlarını hedeflediğini, buna karşılık uzun mesafeli uluslararası bağlantıların korunarak daha verimli hale getirileceğini vurguladı.

Şirket, jet yakıtı fiyatlarının Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin başlamasından bu yana iki katına çıktığını hatırlatarak, maliyet baskısının tüm Avrupa havacılık sektörünü etkilediğine dikkat çekti.

Avrupa’da benzer bir adım Hollanda merkezli KLM tarafından da atılmış, şirket artan maliyetler nedeniyle Avrupa içi 160 uçuşu iptal edeceğini açıklamıştı.

YAKIT KRİZİ YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) tarafında da yakıt arzına ilişkin riskler yakından izleniyor. AB Komisyonu, jet yakıtı tedarikinde şu aşamada genel bir sıkıntı olmadığını açıklasa da, olası kesintilere karşı acil durum planlarının hazırlandığını bildirdi. AB’de rafineriler talebin yaklaşık yüzde 70’ini karşılarken, kalan kısmın büyük bölümü ithalatla sağlanıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un Avrupa’da kısa vadede jet yakıtı kıtlığı riski oluşabileceğine dair uyarısı da sektör üzerindeki endişeleri artırmış durumda. Avrupa’da enerji piyasalarının sıkı seyrettiği, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.