Kripto dünyasında dev vurgun! 300 milyon dolar buhar oldu

Uluslararası siber güvenlik kaynakları, Kuzey Kore destekli olduğu öne sürülen Lazarus hacker grubunun, Kelp adlı kripto yatırım platformuna düzenlediği saldırıyla yaklaşık 290 milyon dolarlık dijital varlığı ele geçirdiğini açıkladı. Olayın, 2026 yılının en büyük kripto para soygunlarından biri olduğu belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığı bilgilere göre, siber suç dünyasında uzun süredir adı geçen Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group, 18 Nisan 2026 tarihinde Kelp isimli kripto yatırım platformunu hedef aldı. Saldırıda, platformun altyapısında yer alan iki blokzincir sunucusunun ele geçirildiği ve Ethereum ağıyla bağlantılı çok sayıda dijital cüzdanın boşaltıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 290 ila 300 milyon dolar arasında değişen kripto varlığın kaybolduğu olay, bu yıl içinde gerçekleşen en büyük dijital soygunlardan biri olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, saldırının ardından yapılan incelemelerde ihlalin yalnızca belirli sistemlerle sınırlı kaldığını ve başka platformlara yayılmadığını bildirdi.

Siber güvenlik uzmanları, saldırının yüksek düzeyde planlama içerdiğini ve kullanılan yöntemlerin Lazarus grubunun geçmiş operasyonlarıyla büyük benzerlik taşıdığını ifade etti.

GÜNEY KORE SALDIRILARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2009 yılında ortaya çıktığı düşünülen Lazarus Group, Kuzey Kore devletiyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir siber suç yapılanması olarak biliniyor. Grup ilk yıllarında özellikle Güney Kore’ye yönelik saldırılarla gündeme gelmişti.

2014’te Sony Pictures’a yönelik büyük veri sızıntısı ve fidye içerikli saldırıyla küresel ölçekte dikkat çekmeyi başaran grup, sonraki yıllarda finansal sistemlere yöneldi. Özellikle 2017 sonrası kripto para borsaları ve dijital varlık platformları, Lazarus’un en sık hedef aldığı alanlar arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

