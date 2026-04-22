Çevre felaketi kapıda! Hürmüz'de petrol sızıntısı uyduya yakalandı

İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan çatışma sürecinde enerji altyapılarına ve gemi trafiğine yönelik saldırıların ardından Basra Körfezi’nde dikkat çekici petrol sızıntıları tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) ait Sentinel-1 uydusundan elde edilen görüntüler, deniz yüzeyinde geniş alanlara yayılan kirliliği net şekilde ortaya koydu.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde Keşm Adası yakınlarında sekiz kilometreyi aşan bir petrol yayılımı belirlendi. Çevre kuruluşları, bölgede bir tankerde meydana gelen hasarın sızıntıyı tetiklediğini ve bunun kısa sürede deniz ekosistemine yayıldığını aktardı.

ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Bir diğer yoğun kirlilik alanının ise Lavan Adası çevresinde oluştuğu bildirildi. Bölgedeki petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından denize karışan ham petrolün, akıntılarla daha geniş bir alana yayıldığı ifade ediliyor. Uzmanlar, yaşanan durumu “acil çevresel müdahale gerektiren kritik bir tablo” olarak değerlendiriyor.

İÇME SUYUNA KARIŞABİLİR

Çevre örgütleri, Körfez’deki bu tür sızıntıların yalnızca deniz yaşamını değil, kıyı ekonomisini de doğrudan etkilediğini vurguladı. Balıkçılıkla geçimini sağlayan toplulukların risk altında olduğu belirtilirken, bölgede yaşayan milyonlarca insanın içme suyunu karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin de tehdit altında olabileceği uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 100 milyon kişinin su ihtiyacına katkı sağlayan altyapının, petrol kirliliğinden etkilenmesi halinde bölgesel bir insani krizin tetiklenebileceği ifade edildi. Greenpeace yetkilileri ise, normal şartlarda dahi zor olan temizlik çalışmalarının, devam eden çatışmalar nedeniyle neredeyse imkânsız hale geldiğine dikkat çekti.