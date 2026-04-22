Çevre felaketi kapıda! Hürmüz'de petrol sızıntısı uyduya yakalandı

Çevre felaketi kapıda! Hürmüz'de petrol sızıntısı uyduya yakalandı
Basra Körfezi’nde yaşanan askeri gerilimlerin ardından petrol tesisleri ve tankerleri hedef alan saldırılar, bölgede ciddi bir çevre krizini beraberinde getirdi. Uydu görüntüleri, deniz yüzeyine yayılan geniş ölçekli petrol kirliliğini gözler önüne sererken uzmanlar, durumun yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve insani sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan çatışma sürecinde enerji altyapılarına ve gemi trafiğine yönelik saldırıların ardından Basra Körfezi’nde dikkat çekici petrol sızıntıları tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) ait Sentinel-1 uydusundan elde edilen görüntüler, deniz yüzeyinde geniş alanlara yayılan kirliliği net şekilde ortaya koydu.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde Keşm Adası yakınlarında sekiz kilometreyi aşan bir petrol yayılımı belirlendi. Çevre kuruluşları, bölgede bir tankerde meydana gelen hasarın sızıntıyı tetiklediğini ve bunun kısa sürede deniz ekosistemine yayıldığını aktardı.

ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR

Bir diğer yoğun kirlilik alanının ise Lavan Adası çevresinde oluştuğu bildirildi. Bölgedeki petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından denize karışan ham petrolün, akıntılarla daha geniş bir alana yayıldığı ifade ediliyor. Uzmanlar, yaşanan durumu “acil çevresel müdahale gerektiren kritik bir tablo” olarak değerlendiriyor.

İÇME SUYUNA KARIŞABİLİR

Çevre örgütleri, Körfez’deki bu tür sızıntıların yalnızca deniz yaşamını değil, kıyı ekonomisini de doğrudan etkilediğini vurguladı. Balıkçılıkla geçimini sağlayan toplulukların risk altında olduğu belirtilirken, bölgede yaşayan milyonlarca insanın içme suyunu karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin de tehdit altında olabileceği uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 100 milyon kişinin su ihtiyacına katkı sağlayan altyapının, petrol kirliliğinden etkilenmesi halinde bölgesel bir insani krizin tetiklenebileceği ifade edildi. Greenpeace yetkilileri ise, normal şartlarda dahi zor olan temizlik çalışmalarının, devam eden çatışmalar nedeniyle neredeyse imkânsız hale geldiğine dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Son Dakika | İran İsrail bağlantılı gemiye el koydu
Son Dakika | İran İsrail bağlantılı gemiye el koydu
Epstein dosyası yeniden gündemde: Gates Vakfı inceleme başlattı
Epstein dosyası yeniden gündemde: Gates Vakfı inceleme başlattı