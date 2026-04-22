Göç felaketinde karanlık tablo: Binlerce kişiden bir daha haber alınamadı

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) yeni verileri, 2025 yılında dünya genelindeki göç rotalarının hâlâ ölümcül riskler taşıdığını ortaya koydu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu güzergâhlarda, gerçek sayının açıklanandan daha yüksek olabileceği uyarısı yapılıyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025 yılı boyunca dünya genelindeki göç yollarında 7 bin 904 kişinin yaşamını yitirdiğini ya da kaybolduğunu duyurdu.

Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan IOM’un insani müdahale birimi yetkililerinden Maria Moita, açıklanan verilerin küresel ölçekte yaşanan insani krizin boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti. Moita, “Bu tablo, göç yollarında yaşanan trajedileri önleme konusunda uluslararası toplumun yetersiz kaldığını açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ VAKALAR VAR

Raporda, 2024 yılında 9 bin 197 kişiyle rekor seviyeye ulaşan kayıp ve ölüm sayısına kıyasla 2025’te bir düşüş görüldüğü belirtilse de uzmanlar bu gerilemenin yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor. IOM, özellikle bazı bölgelerde yaşanan veri eksikliği ve yardım faaliyetlerindeki kesintiler nedeniyle yaklaşık 1500 şüpheli vakaya ulaşılamadığını, bu durumun gerçek rakamların daha yüksek olabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

ÖLÜMCÜL ROTALAR

Ölümcül göç rotaları arasında en dikkat çekici nokta ise Avrupa’ya uzanan deniz geçişleri oldu. Toplam kayıp ve ölümlerin yüzde 40’tan fazlasının bu güzergâhlarda yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Myanmar’daki iç çatışmalar ve Bangladeş’teki yoğun mülteci kamplarından kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların da göç yolculuklarında ciddi risklerle karşı karşıya kaldığı, çok sayıda kişinin bu süreçte hayatını kaybettiği aktarıldı.

İZ BIRAKMADAN KAYBOLDULAR

Raporda ayrıca “hayalet batıklar” olarak adlandırılan vakalara dikkat çekildi. Açık denizde kaybolan bazı teknelerin hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğu, bu nedenle hem can kayıplarının hem de olayların tam boyutunun tespit edilemediği ifade edildi.

IOM Genel Direktörü Amy Pope ise yaptığı değerlendirmede, “Göç rotaları değişiyor olabilir ancak tehlike değişmiyor. Bu sayıların arkasında hayatta kalma umuduyla yola çıkan insanlar ve haber bekleyen aileler var” sözleriyle durumun vahametine dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Ateşkes krizi böyle ti’ye alındı! Trump'la dalga geçen yapay zeka videosu viral oldu
Ateşkes krizi böyle ti’ye alındı! Trump'la dalga geçen yapay zeka videosu viral oldu
Ömür boyu sigara yasağında yaş sınırı belli oldu: Arabada içenin yaşına da bakılmayacak
Ömür boyu sigara yasağında yaş sınırı belli oldu: Arabada içenin yaşına da bakılmayacak
Bir değil, iki değil: İnşaatta tam altı tane gemi enkazı buldular
Bir değil, iki değil: İnşaatta tam altı tane gemi enkazı buldular