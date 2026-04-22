Milyar dolarlık vurgun mahkemede sonuçlandı: Oligarka ağır ceza

Moldova’da bankacılık sisteminden yaklaşık 1 milyar doların kaybolmasıyla sonuçlanan ve kamuoyunda “yüzyılın soygunu” olarak anılan büyük yolsuzluk dosyasında mahkeme kararını verdi. Ülkenin en tartışmalı isimlerinden biri olan Vladimir Plahotniuc, dolandırıcılık suçundan 19 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Karar duruşmasına katılmayan Plahotniuc, daha önce yaptığı açıklamalarda suçlamaları reddetmiş ve davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü öne sürmüştü. Ancak mahkeme, sunulan deliller doğrultusunda oligarkın finansal manipülasyon ve usulsüzlük zincirinin merkezinde yer aldığına hükmetti.

ABD VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Söz konusu skandal, Moldova ekonomisi üzerinde derin bir yara açmış; kaybolan paranın ülkenin gayrisafi milli hasılasının yaklaşık yüzde 12’sine denk geldiği belirtilmişti. Olay, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi dengeleri de sarsarak ülkede uzun süreli bir kriz yaratmıştı.

2019 yılında Moldova’dan ayrılan Plahotniuc’un bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu ve sığınma talebinin reddedildiği biliniyor. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2020 yılında aldığı kararla oligarkın vizesini iptal etmiş ve yolsuzluk iddialarını gerekçe göstermişti.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU

Firari olarak aranan Plahotniuc, geçtiğimiz yıl Atina Uluslararası Havalimanı’nda, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten kapsamında yakalandı. Yunanistan’da iki ay gözaltında tutulan oligark, ardından Moldova’ya iade edilerek yargı sürecine dahil edildi.

Verilen ceza, Moldova’da yolsuzlukla mücadele açısından sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, kararın ülkenin hukuk sistemi ve siyasi geleceği üzerindeki etkileri yakından izleniyor.