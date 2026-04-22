Ömür boyu sigara yasağında yaş sınırı belli oldu: Arabada içenin yaşına da bakılmayacak

Ömür boyu sigara yasağında yaş sınırı belli oldu: Arabada içenin yaşına da bakılmayacak
İngiliz hükümeti, çarpıcı bir adım atarak ömür boyu sigara yasağı kararını meclisten geçirdi; yaş sınırını belirledi. Bu tarihten sonra doğanlara sigara, tütün veya bunların elektronik versiyonları dahi satılmayacak. Geniş kapsamlı düzenlemeye göre arabada içenin, yaşına da bakılmayacak. İşte detaylar...

İngiltere, sigara yasaklarının kapsamını genişleten yasak kararını verdi. Artık belirlenen tarihten sonra doğanlara ömür boyu sigara yasağı uygulanacak. Kişisel araçların içerisinde de dahi sigara içmek yasak olacak. Okul, hastane gibi kamu alanlarına yakın mesafelerde sigara içenler cezalandırılacak.

ÖMÜR BOYU SİGARA YASAĞINDA YAŞ SINIRI BELLİ OLDU

Sigara kullanımından dolayı çok fazla hastalık ortaya çıktığını ve insanları korumak gerektiğini belirten İngiliz hükümeti, sigarayla mücadele konusunda tarihe geçen bir adım attı. Parlamentodan dumansız nesil yasasını geçirdi.

Yasa kapsamında 1 Ocak 2009 yılından sonra doğan hiç kimseye sigara, tütün veya bunların elektronik versiyonları ömür boyu satılmayacak.

Düzenlemeye göre, markete gidip sigara ya da elektronik sigara almak isteyenler kimlik beyanında bulunacak. 1 Ocak 2009 yılından sonra doğanlara satışın yasak olduğu söylenecek.

ARABADA İÇENİN YAŞINA DA BAKILMAYACAK

Yeni düzenleme ile birlikte sigara yasaklarının uygulama alanı önemli ölçüde genişletildi. Düzenleme kapsamında artık kişisel araçların içerisinde sigara kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca hastane ve okul gibi kamusal binaların çevresinde, belirlenen mesafe sınırları dahilinde sigara içenlere yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak.

Hükümet, bu hamlesiyle, kamusal alanlardaki denetimlerin sıkılaştırılması ve tütün tüketiminin minimize edilmesini hedefliyor ancak yeni kanun kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bazı kuruluşlar düzenlemenin "bireysel tercih özgürlüklerini kısıtladığı" gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

