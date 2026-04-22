İş yerindeki gizli bölmede 1 milyon makaron ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iş yerinin mutfağındaki dolapta bulunan gizli bölmede 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesindeki iş yerinde arama yaptı. İş yerinin arka bölümünde bulunan mutfaktaki dolap içinde özel olarak yaptırılmış gizli bir bölme tespit edildi.

is-yerinin-mutfagindaki-gizli-bolmede-1-1272380-378712.jpg

KAÇAK MAKARON VE GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda; 1 milyon kaçak makaron, 16 bin 240 doldurulmuş makaron sigara, 29 paket gümrük kaçağı sigara, 22,5 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.

is-yerinin-mutfagindaki-gizli-bolmede-1-1272381-378712.jpg

Olaya ilişkin 2 şüpheli, ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

