İstanbul’da 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de bulunan 3 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda C.E., H.T.K. VE M.S.E. gözaltına alındı.

Güngören’de yapılan aramalarda; 105 kilogram uyuşturucu etkili sentetik ecza hap, 12 kilo 90 gram toz halinde pregabalin maddesi, 22 kilo 30 gram boş kapsül, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 4 makineyle 1 tabanca ele geçirildi.

1 TABANCA VE 10 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan Büyükçekmece’de yakalanan C.E.’nin 'Uyuşturucu madde ithal etme', 'Dolandırıcılık', 'Hakaret', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 4 adet 'Karşılıksız çek' suçlarından arandığı tespit edildi. Aynı adreste yapılan aramada 1 tabancayla 10 fişek de ele geçirildi.

Hakkında 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan işlem başlatılan C.E. Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler C.E., H.T.K. ve M.S.E.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Okullarda güvenlik seferberliği: Hepsi kameralarla takip edilecek
ASKİ açıkladı: Su seviyesi artıyor, kuraklık izleri siliniyor
İZSU son durumu paylaştı: Kuraklık rafa kalktı