Yalova'da kuyumculara sahte altın sattılar: 3 tutuklama

Yalova'da 3 ayrı kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte ziynet eşyası ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da il merkezindeki kuyumcuları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik emniyet güçleri tarafından kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Şehirdeki 3 farklı kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

3 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Kuyumculardan gelen şikayetler doğrultusunda inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan titiz çalışma neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SAHTE ZİYNETLER VE NAKİT PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda ziynet eşyası ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği düşünülen bir miktar nakit paraya el konuldu.

Ele geçirilen takılar inceleme altına alınırken emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

