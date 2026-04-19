Iğdır'da sahte altın operasyonu

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan’da 2 farklı kuyumcuya sahte ziynet eşyası satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucunda belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL KARARI İLE SERBEST KALDILAR

Ekiplerin, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarındaki aramasında, ön koltuk altına gizlenen 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararı ile serbest kaldı. (DHA)