Iğdır'da sahte altın operasyonu
Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişinin aracında 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira para ele geçirildi.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan’da 2 farklı kuyumcuya sahte ziynet eşyası satıldığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucunda belirlenen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL KARARI İLE SERBEST KALDILAR
Ekiplerin, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarındaki aramasında, ön koltuk altına gizlenen 4 bilezik, 2 gerdanlık olmak üzere toplam 210 gram sahte altın ile 400 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararı ile serbest kaldı. (DHA)
