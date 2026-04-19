Kontrolden çıkan TIR devrildi: Patatesler yola saçıldı
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi, dorsede yüklü patatesler yola saçıldı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan bir TIR, Çöğürler kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Osman Melih S. idaresindeki aracın devrilmesiyle birlikte dorsede yüklü olan tonlarca patates yola saçılarak ulaşımın durmasına neden oldu.
Kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler koştu.
Patateslerin yoldan temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
