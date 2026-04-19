Kontrolden çıkan TIR devrildi: Patatesler yola saçıldı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi, dorsede yüklü patatesler yola saçıldı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan bir TIR, Çöğürler kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

patates-yuklu-tir-devrildi-1267822-377386.jpg

Osman Melih S. idaresindeki aracın devrilmesiyle birlikte dorsede yüklü olan tonlarca patates yola saçılarak ulaşımın durmasına neden oldu.

patates-yuklu-tir-devrildi-1267819-377386.jpg

Kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler koştu.

patates-yuklu-tir-devrildi-1267818-377386.jpg

Patateslerin yoldan temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

