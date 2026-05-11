Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu

Ankara'da kardeşinin alkollü araç kullanmasına engel olmak isteyen ağabey canından oldu. Kardeşi Niyazi Çevik tarafından bıçaklanarak öldürülen Beytullah Çevik gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.