Taksicinin refleksi facianın önüne geçti! Pompalı saldırgana nefes kesen müdahale

Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kız arkadaşını kaçıran ve pompalı silah zoruyla bir taksiye binen şahsa, şoförün müdahalesi facianın önüne geçti. İşte korku dolu olayın ayrıntıları...

Gaziantep'te filmleri aratmayan bir rehine krizi yaşandı. Taksici Ramazan Yıldırım, uygulama üzerinden yapılan çağrı adresine gittiğinde kendisini bir kaçırma girişiminin içinde buldu.

SİLAH ZORUYLA KAÇIRDI

Yıldırım, gittiği adreste elindeki pompalı tüfeği kız arkadaşı Gülbahar Y.'ye doğrultan Semih Ç. ile karşılaştı. Semih Ç., bu kez de silahı Yıldırım’a çevirip, kız arkadaşıyla birlikte aracın arka koltuğuna bindi. Semih Ç., Ramazan Yıldırım’dan aracı sürmesini istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçerek taksiyi takip etmeye başladı.

Polis ekipleri Karacaahmet Mahallesi'nde, önünü kestikleri taksiyi durdurdu. Semih Ç. polislere ateş açtı. Bu sırada taksi şoförü Ramazan Yıldırım, Semih Ç.’ye engel olmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı, Gülbahar Y. ve Ramazan Yıldırım kurtarıldı. Olay sırasında taksi şoförü parmağından yaralandı.

O ANLAR KAMERALARDA

Yıldırım'ın, polislere ateş ettiği sırada şüpheli Semih Ç.'ye müdahale etmesi araç içi kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

