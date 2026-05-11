Trabzon'da 3 bin metre ağa el konuldu

Trabzon'da 3 bin metre ağa el konuldu
Yayınlanma:
Trabzon'da yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarında yapılan denetimlerde 3 bin metre kalkan ağına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri denetim ekiplerince su ürünleri koruma kontrol faaliyetlerinin, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, toptancı hali ve perakende satış yerlerinin yanı sıra denizde de aralıksız devam ettiğini belirtti.

aa-20260511-41350201-41350199-trabzonda-kalkan-baligi-denetimlerinde-3-bin-metre-aga-el-konuldu.jpg

Kaplan, yapılan denetimlerde Su Ürünleri Tebliği ile getirilen düzenlemelere uygunluğun kontrol edildiğini ifade ederek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

aa-20260511-41350201-41350200-trabzonda-kalkan-baligi-denetimlerinde-3-bin-metre-aga-el-konuldu.jpg

Ağa takılan yavru yunus balıkçılar sayesinde kurtulduAğa takılan yavru yunus balıkçılar sayesinde kurtuldu

3 BİN METRE AĞA EL KONULDU

Özellikle 15 Nisan'da başlayan ve 15 Haziran'a kadar devam edecek olan kalkan balığı av yasağı kapsamında yasadışı avcılıkla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"İl Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim ekiplerince müdürlüğümüze ait su ürünleri kontrol gemisiyle gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı olarak denize bırakıldığı tespit edilen takribi 3 bin metre kalkan ağına el konulmuştur. Ağlarda canlı olarak yakalanan anaç özelliği taşıyan kalkan balıklarının ise Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Söz konusu balıkların türün devamlılığının sağlanması ve balıklandırma çalışmalarında değerlendirilmesi açısından önemlidir." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Türkiye
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten açıklama
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten açıklama
Muharrem Can Kurtuluş davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis!
Muharrem Can Kurtuluş davasında karar: 3 sanığa müebbet hapis!
Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu
Kardeşinin alkollü araba kullanmasını istemedi canından oldu