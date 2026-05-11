33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli olarak 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordineli çalışmalarıyla suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik önemli bir adım atıldığını kaydeden Gürlek, “Gençlerimizin geleceğini hedef alan kirli düzen bir kez daha çökertildi” ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında yaklaşık 8,7 milyar TL’lik suç gelirinin ortaya çıkarıldığını açıklayan Gürlek, şüpheliler hakkında adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar TL'lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." (DHA)