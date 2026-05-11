Genç kadını yakarak katletmişti: Cani için istenen ceza belli oldu!

Eskişehir’de sevgilisi Deniz Oktay’ı yakarak öldüren İ.G.. isimli caninin tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcılık, "Kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Eskişehir'de yaşanan kan donduran olayda Deniz Oktay, 2025 yılı nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca, Oktay hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesinin kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiği belirlendi.

Bölgede ekiplerin aramasında Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

Soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İ.G., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YAKARAK ÖLDÜRDÜ, "ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle İdris Gökmen hakkında "Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu İ.G.'nin yanı sıra öldürülen Deniz Oktay’ın ailesinin avukatları katıldı. Duruşmada eski sevgilisi Oktay’ı suçlayan sanık, “Deniz bana saldırmasaydı, küfretmeseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Çok pişmanım” dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında sanık İ.G, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, savunmaların ardından mütalaaya karşı savunma hazırlaması için sanık ve avukatına ek süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

