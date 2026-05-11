Öğrenci servisi bahçeye devrildi: 6 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde servis minibüsünün bahçeye devrildi. Serviste buluna7 öğrenciden 6'sı hafif yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında Alanya ilçesi İncekum Mahallesi eski Alanya yolunda meydana gelen kazada, Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerinin taşındığı, 51 yaşındaki A.T. yönetimindeki 07 C 32220 plakalı okul servis minibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 öğrenciden 6’sı hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

