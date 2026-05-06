Son dakika | Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu silahla vuruldu: Durumu ciddi

Son dakika haberi... Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu. Ameliyat edilen Çavuşoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırıyı yurtdışında haber alan Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya'ya dönüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi.

CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

ANTALYA VALİSİ ZİYARET ETTİ

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

