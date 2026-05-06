Aracın altında kalmaktan son anda kurtarmıştı! Küçük çocuk kahramanıyla buluştu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki Hamza Karaca terliğini almak için altına girdiği park halindeki hafif ticari aracın hareket ettiğini görerek kendisini ayaklarından çekip ezilmekten kurtaran Bahtiyar Ete (28) ile bir araya geldi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde, 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Hamza Karaca, düşen terliğini almak için park halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen Karaca’yı fark etmeyen sürücü aracı hareket ettirdi. Bu sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini görünce hızlıca Karaca’yı ayaklarından tutarak dışarı çekti.

Ete, saniyeler içinde çocuğu kurtarırken olay anı güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

“AYNI DURUM YAŞANSA GENE AYNISINI YAPARIM”

Bahtiyar Ete,o anları “Yolda ilerlerken, bir çocuğun terliğinin aracın altına kaçtığını gördüm. Çocuk terliği almak üzereyken, araç sürücüsünden biraz ileri gitmesini istedik. Ancak çocuk seslendiğimizi duymadı. Aracın altına girerek terliği almaya çalıştığı sırada araç hareket etti” ifadeleriyle anlattı.

“O anda müdahale ederek çocuğu son anda aracın altından kurtardım. Eğer kurtarmasaydım hayatını kaybedebilirdi. Aynı durum tekrar yaşansa gene aynısını yapardım” diyen Karaca, “Çocuğu tanımıyorum; kurtardıktan sonra yaşadığı şok nedeniyle hızla olay yerinden uzaklaştı” sözlerini sarf etti.

BİRLİKTE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER!

Olayın ardından çocuğa ulaşan Ete, kısa süre sonra Hamza Karaca ile yeniden bir araya geldi. Yaşadığı korkunun etkisini üzerinden atmaya çalışan Hamza, Ete’yi görür görmez sarılarak teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Hamza Karaca, Bahtiyar Ete’nin elini öptü, çevrede bulunanların da bu anlara tanıklık etti. Ete ile Karaca, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

