Diyarbakır'da faili meçhul 70 dosya yeniden açılıyor

Diyarbakır’da, 2002 yılından bu yana aydınlatılamayan cinayetler ve şüpheli ölüm dosyalarının yeniden incelenmesi için özel bir heyet görevlendirildi. Bir başsavcı vekili ve bir savcıdan oluşan heyet, kent genelinde tozlu raflarda kalan 70 dosyayı mercek altına aldı.

BAKANLIK BÜNYESİNDE YENİ BİRİM: FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, ülke genelindeki kasten öldürme ve kayıp olaylarını incelemek üzere harekete geçti. İlk etapta Türkiye’nin 75 ilinde bulunan 638 dosya ve 693 maktul üzerinde kapsamlı bir analiz süreci başlatıldı.

ODAK NOKTASI: KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ

Kurulan özel birimin temel hedefleri arasında; kadın ve çocuk cinayetlerinin aydınlatılması, Gülistan Doku soruşturması gibi kamuoyunun yakından takip ettiği olayların çözüme kavuşturulması ve başsavcılıklarla koordineli çalışarak kurumsal kapasitenin en üst seviyeye çıkarılması yer alıyor.

DİYARBAKIR’DA 24 YILLIK DOSYALAR TARANIYOR

Diyarbakır’daki yerel heyet, ilçelerden gelen bildirimlerle birlikte en eskisi 2002 yılına ait olan toplam 70 dosyayı tespit etti. Delil yetersizliği veya delillerin karartılması gibi nedenlerle sonuçlandırılamayan bu dosyalar, güncel teknolojik imkanlar ve yeni araştırma yöntemleriyle yeniden incelenecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

