Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma günü

Gazeteci ve yaşam hakları savunucusu Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, 'fiziki yetersizlik' tartışmalarıyla başlıyor. Avukatların duruşmanın daha geniş bir salona alınması talebi reddildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava, 30 kişilik salonda görülecek.

Gazeteci ve yaşam hakları savunucusu Hakan Tosun'un hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yargı süreci bugün başlıyor. Dava, saat 14.00'te Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Ancak davanın ilk oturumu öncesinde yargılamanın yapılacağı mekanın kapasitesi tartışma konusu oldu. Tosun'un avukatları, davanın görüleceği salonun fiziki koşullarının, davanın toplumsal niteliğiyle bağdaşmadığına dikkat çekti.

SALON DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE RET

Dava öncesinde yazılı bir açıklama yapan müdahil avukatlar, duruşma salonunun yetersizliğine vurgu yaptı. Avukatlar, davanın sadece bir ceza yargılamasından ibaret olmadığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dava, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve çevre hakkı kesişiminde yer alan, toplumsal yönü ağır basan bir yargılamadır. Bu yoğun katılım beklentisi karşısında mevcut otuz kişilik duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacağı tartışmasızdır."

Yapılan başvurulara rağmen salon değişikliği talebinin karşılanmadığı belirtilen açıklamada, bu durumun hukuki sonuçlarına dair uyarılar yer aldı.

ALENİYET İLKESİ VE SAVUNMA HAKKI VURGUSU

Yargılamanın şeffaflığına yönelik endişelerini dile getiren avukatlar, duruşmaların halka açık olması gerekliliğini hatırlattı. Açıklamada, “Duruşmaların aleniyeti, adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Fiziki yetersizlikler nedeniyle duruşmaya erişimin sınırlanması, aleniyet ilkesinin ihlali anlamına geleceği gibi; savunma hakkını da zedeleyecektir” ifadeleri kullanıldı.

GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hukukçular, dar bir alanda yürütülecek yargılamanın sadece hak ihlallerine değil, aynı zamanda operasyonel sorunlara da yol açabileceğini belirtti. Sınırlı fiziki koşulların, davanın düzeni ve güvenliği açısından riskler barındırdığı kaydedilen açıklamada, yargılamanın daha geniş ve uygun bir salonda yapılması yönündeki çağrı yinelendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

