28 yaşındaki Ramazan evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltında

Olay, 28 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katındaki dairenin penceresinden içeri bakan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Kutlu’yu evde çekyatta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Niğde'de bir kişi kaldığı apart evde ölü bulundu

Yapılan incelemelerde Kutlu’nun vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Ekipler evde yaptığı incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında edinilen aparat ve küllükte uyuşturucu izmariti ele geçirdi.

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Devam eden çalışmalarda, Kutlu ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L.'nin ifadesinde, Kutlu’nun aniden rahatsızlandığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Fatıma Zahra L.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'Suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi' suçlarından 5 kaydı olduğu öğrenildi. Poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Kutlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Kutlu'nun ölümüyle ilgili emniyette 'bilgi sahibi' olarak ifadesi alınan Fatıma Zahra L. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.

İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Savcılık evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)