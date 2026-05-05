Niğde'de bir kişi kaldığı apart evde ölü bulundu

Niğde’de kendisinden bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki Cumali Can, kaldığı apart dairede ölü olarak bulundu. Genç adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

YAKINLARI ULAŞAMAYINCA POLİS ÇAĞIRDI

Olay, Yukarı Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir apart evde meydana geldi. 26 yaşındaki Cumali Can’dan bir süre haber alamayan ve hayatından endişe eden yakınları, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER HAREKETSİZ HALDE BULDU

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla veya kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, genç adamı evde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumali Can’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

2 çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti: Polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Can’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)