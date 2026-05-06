30 ilde narkotik operasyonu! 122 kişi tutuklandı: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını açıkladı. 30 ili kapsayan baskınlarda yarım tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli yakalandı.

DEV OPERASYONA 4 BİN 500 PERSONEL KATILDI

Operasyonlar; 750 narkotik ve asayiş ekibi ile toplam 4 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Analiz ve Takip Timlerinin de destek verdiği baskınlarda, sokak satıcılarının uyuşturucu ticaretini sosyal medya ve kapalı mesajlaşma programları üzerinden yürüttükleri deşifre edildi.

392 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Afyonkarahisar’dan Van’a, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 ilde eş zamanlı hareket eden ekipler, toplam 392 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 122’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDE MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

Narkotik ekiplerinin aramaları sonucunda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Operasyonlar kapsamında toplamda 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'da firma deposunda yangın çıktı!

OPERASYON DÜZENLENEN İLLER

Mücadele kapsamında operasyon yürütülen iller şunlar oldu: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak. (DHA)